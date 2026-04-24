Fors lagere straf na stadsbrand Arnhem: vier jaar cel waar tien was geëist

ARNHEM – Ruim een jaar na de verwoestende stadsbrand in de Arnhemse binnenstad heeft de rechtbank vrijdag uitspraak gedaan. De straf valt fors lager uit dan geëist: waar het Openbaar Ministerie tien jaar cel vroeg, krijgt een 58-jarige Arnhemmer vier jaar gevangenisstraf voor brandstichting. Twee andere verdachten zijn vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De veroordeelde krijgt daarnaast een gebiedsverbod en mag de komende vijf jaar niet in Arnhem komen.

Brand begon met rolcontainer in Varkensstraat

De grote brand ontstond in de vroege ochtend van 6 maart 2025 in de binnenstad. Volgens de rechtbank werd een rolcontainer met papier en karton tegen een gevel in de Varkensstraat in brand gestoken. Het vuur sloeg razendsnel over naar omliggende panden. Binnen korte tijd ontstond een uitslaande brand die een compleet blok met woningen en winkels verwoestte. Bewoners moesten halsoverkop hun huizen verlaten. Opmerkelijk: ondanks de omvang van de brand vielen er geen doden of gewonden.

Tien historische panden verloren

De brand liet een diepe wond achter in het historische hart van Arnhem. Zeker tien monumentale panden gingen verloren en in totaal raakten tientallen gebouwen beschadigd of verwoest. De brandweer koos er destijds voor om het blok gecontroleerd te laten uitbranden, om verdere verspreiding te voorkomen. Het centrum werd volledig afgesloten en honderden hulpverleners waren urenlang bezig met de bestrijding van het vuur. De schade was enorm: bewoners raakten hun woning kwijt en ondernemers zagen hun zaak in rook opgaan.

Van zware eis naar lagere straf

Het Openbaar Ministerie eiste eerder tien jaar cel tegen de hoofdverdachte. De rechtbank komt nu tot een aanzienlijk lagere straf van vier jaar. Volgens de rechters is bewezen dat de man de brand heeft gesticht, maar niet in de zwaarste vorm waarbij levensgevaar voor personen voldoende kan worden vastgesteld. Ook kon niet worden bewezen dat de twee andere verdachten een actieve rol speelden. Zij zijn daarom vrijgesproken.

Twijfel over rol verdachten

In eerdere berichtgeving van de Arnhemsche Courant werd al duidelijk dat de rol van de drie verdachten onderwerp van discussie was. Het Openbaar Ministerie ging ervan uit dat één verdachte de brand daadwerkelijk aanstak, terwijl de andere twee wel aanwezig waren, maar mogelijk niet actief meededen. Ook tijdens de rechtszaak bleef de hoofdverdachte ontkennen dat hij verantwoordelijk was voor het ontstaan van de brand. Camerabeelden en verklaringen speelden een belangrijke rol in het onderzoek.

Stad nog altijd getekend

De stadsbrand van 6 maart 2025 geldt als een van de grootste in de recente geschiedenis van Arnhem. Het gat in de binnenstad is nog altijd zichtbaar en de wederopbouw is in volle gang. Met de uitspraak van vandaag komt er een juridisch einde aan de strafzaak, maar voor bewoners en ondernemers blijft de impact voelbaar. De brand veranderde niet alleen het straatbeeld, maar ook het leven van tientallen Arnhemmers voorgoed.