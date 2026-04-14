Kleinste huis van Arnhem te koop voor een Amsterdams prijsje

ARNHEM – Het kleinste huis van Arnhem staat te koop. Het appartement aan de Driekoningendwarsstraat in het Spijkerkwartier is slechts 18 vierkante meter groot. De huidige eigenaar vraagt er 133.000 euro kosten koper voor. Voor dat bedrag woon je volgens Willemsen Makelaars wél in het bruisende Spijkerkwartier. Het pand kenmerkt zich door kleine raampjes en een vliering waar je net een bed op kwijt zou moeten. Volgens de makelaar is de woning “slim ingedeeld” en voorzien van een eigen keuken en badkamer.

Voor de één is 18 vierkante meter een inloopkast. Voor de ander een stukje woongeluk. Opvallend is dat de makelaarstekst vooral gaat over het – charmante – Spijkerkwartier. Want wie er gaat wonen, moet het vooral van de wijk hebben. En die is natuurlijk prima. De interesse lijkt er in ieder geval te zijn: volgens de makelaar zijn de eerste bezichtigingsaanvragen al binnen.

Het stadsappartement in de Driekoningendwarsstraat 60-6

De woning zelf vraagt wat meer verbeeldingskracht. Zo lijkt elke vierkante meter meerdere functies tegelijk te hebben: wonen, koken, slapen en waarschijnlijk ook nadenken over waar je je schoenen laat. De vliering fungeert als slaapkamer. De prijs per vierkante meter ligt op ruim 7.000 euro. Daarmee zit Arnhem ineens akelig dicht tegen Amsterdamse begrippen aan, hoewel het daar nog altijd duurder is. Het verschil: in Amsterdam krijg je er vaak een verhaal bij over “unieke stadsbeleving”, terwijl je hier gewoon eerlijk moet zijn – het is klein. Heel klein.

Toch zit er ook charme in. Het Spijkerkwartier staat bekend om zijn levendigheid, horeca en karakteristieke straatjes. Alles ligt op loopafstand. En als je weinig ruimte hebt, is dat misschien precies de bedoeling: de stad als verlengde van je woonkamer.