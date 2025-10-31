KNVB stapt tóch naar de Hoge Raad: Vitesse ‘onaangenaam verrast’

ARNHEM – De KNVB heeft besloten in cassatie te gaan bij de Hoge Raad in de zaak tegen Vitesse. Daarmee sleept de voetbalbond het juridische conflict met de Arnhemse club een nieuwe fase in. De bond wil dat de hoogste rechter zich uitspreekt over de vraag of het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Vitesse terecht opnieuw toeliet tot het betaald voetbal.

KNVB: duidelijkheid over de regels

Volgens de KNVB is het cassatieberoep nodig om duidelijkheid te krijgen over de uitleg van de licentieregels en de reikwijdte van rechterlijke toetsing. De bond benadrukt dat de stap niet gericht is tegen Vitesse als club, maar bedoeld is om in het belang van het gehele betaald voetbal de interpretatie van het licentiestelsel te verduidelijken.

Desondanks zorgt het besluit voor veel onbegrip in Arnhem. De KNVB deed bijna acht weken over haar beslissing en kondigde de stap pas op het laatste moment aan. Voor velen voelt dat als onnodige vertraging, juist nu de rust rond de club enigszins was teruggekeerd.

Vitesse: ‘Teleurgesteld en onaangenaam verrast’

Vitesse reageerde aangeslagen op het besluit. “Wij zijn teleurgesteld en onaangenaam verrast door deze beslissing,” laat de club weten. “Deze keuze van de KNVB heeft helaas direct impact op Vitesse. We zijn de laatste maanden op de goede weg als club en we meenden in constructief overleg te zijn met de KNVB. Dit cassatieberoep treft ons wel degelijk, maar we laten ons niet uit het veld slaan en blijven werken aan de toekomst van Vitesse.” De club benadrukt dat ze ondanks de juridische onzekerheid doorgaat met de ingezette koers en volledig wil meewerken aan een structurele oplossing.

Voorlopig mag Vitesse blijven spelen

De uitspraak van het gerechtshof blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat Vitesse ook dit seizoen gewoon mag deelnemen aan de Keuken Kampioen Divisie. De uitspraak van de Hoge Raad laat waarschijnlijk nog maanden op zich wachten.

Dure keuze

Opvallend is dat de KNVB het prestigieuze Haagse advocatenkantoor Pels Rijcken heeft ingehuurd om de zaak te voeren. Dit kantoor staat bekend als het huis van de landsadvocaat en is gespecialiseerd in cassatieprocedures bij de Hoge Raad. Daarmee kiest de bond niet voor een sportrechtelijk kantoor, maar voor het duurste juridische geschut dat er in Nederland bestaat. Die keuze roept vragen op in Arnhem. Als het de bond enkel te doen is om duidelijkheid over de regels, waarom dan zo’n kostbare en zware procedure? Voor veel supporters voelt het als een machtsstrijd waarin Vitesse opnieuw het kind van de rekening dreigt te worden.

Onzekerheid blijft

Totdat de Hoge Raad uitspraak doet, blijft de Arnhemse club spelen onder een juridisch zwaard van Damocles. Een uitspraak in het voordeel van de KNVB kan betekenen dat de licentie opnieuw ter discussie wordt gesteld; een uitspraak in het voordeel van Vitesse zou juist rust brengen, niet alleen voor de club, maar ook voor de hele stad die met haar meeleeft. Voorlopig blijft Arnhem vooral achter met één gevoel: de strijd is nog lang niet voorbij.