Kees Crone overleden

ARNHEM – De Arnhemse schrijver, columnist en stadschroniqueur Kees Crone is op woensdag 15 oktober overleden. Crone schreef jarenlang over de stad die hem dierbaar was. Zijn columns en boeken lieten een scherp, liefdevol en vaak humoristisch beeld achter van Arnhem en haar inwoners.

Schrijver van de stad

Kees Crone (1949–2025) was geboren en getogen in Arnhem en werd in de loop der jaren een vertrouwde naam in het lokale culturele leven. Hij publiceerde regelmatig op Arnhem Direct, het online platform dat onlangs is samengegaan met de Arnhemsche Courant. Daarin schreef hij over de stad, haar geschiedenis, straten, gebouwen en mensen, met oog voor detail en een herkenbare, persoonlijke toon.

Naast zijn columns schreef Crone meerdere boeken over Arnhem, waaronder Verlicht Kwartier. 40 jaar Arnhemse Spijkerbuurt, Arnhem Dubbelstad. Straatnamen in wijken en buurten en Arnhem gezien door Crone. Zijn werk wordt gewaardeerd om de manier waarop hij de stad beschreef: kritisch, maar altijd met genegenheid.

Erfgoed van woorden

Met zijn publicaties droeg Crone bij aan het bewaren van het Arnhemse geheugen. Zijn verhalen verbinden heden en verleden en laten zien hoe cultuur, architectuur en het dagelijks leven in Arnhem elkaar beïnvloeden. Zijn teksten blijven online en in boekvorm bewaard als waardevol portret van de stad.

De Arnhemsche Courant betuigt medeleven aan de familie, vrienden en bekenden van Kees Crone. Arnhem verliest met hem een schrijver die de stad beter begreep dan de meeste woorden kunnen beschrijven.