Speciale boekpresentatie bij Het Colofon: De oorlog in mijn hoofd

‘De oorlog in mijn hoofd’ is de titel van een bijzonder boek dat De Gelderlander heeft samengesteld ter gelegenheid van het feit dat deze maand precies 80 jaar geleden operatie Market Garden heeft plaatsgevonden. Het boek wordt woensdag 18 september gepresenteerd in Het Colofon.

De oorlog in mijn hoofd is ‘Tachtig mensen, tachtig verhalen over wat oorlog met je doet’.

Aan deze speciale uitgave hebben veel mensen uit de regio meegewerkt: Maria van Teeseling-Pronk, Willem Wilbrink, Charlotte Bischoff van Heemskerck en Bill Larder. Daarnaast hebben ook diverse bekende Nederlanders een bijdrage geleverd: Jan Terlouw, Tessa de Loo, Awraham Soetendorp, Hans Dorrestijn, Truce van de Kop, Roxane van Iperen en burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch.

Fotoportretten

Veel van de geïnterviewden maakten de oorlog zelf mee. Portretfotograaf Raphaël Drent heeft elk interview voorzien van een foto. ‘De oorlog in mijn hoofd’ wordt woensdag 18 september gepresenteerd in Het Colofon. Aanvang 16.30 uur. De presentatie is gratis bij te wonen, graag aanmelden via bestel@hetcolofon.nl. Het boek is vanaf donderdag 19 september te koop.

N.B.: SAVE THE DATES

Het Colofon bestaat in 2024 tien jaar en dat vieren we uitgebreid in het weekend van vrijdag 18 en zaterdag 19 oktober.

