Hoofdsponsors VDZ kiezen Klarendalse Molen als goed doel

De selectie van het eerste mannen-elftal van voetbalvereniging VDZ heeft komend seizoen op het shirt het logo staan van de Molen de Kroon, in de volksmond De Klarendalse Molen genoemd. De bestaande hoofdsponsors van VDZ, Willemsen Makelaars en Coop Alteveer, die dit jaar gezelschap kregen van Rubberrol Arnhem B.V., hebben in samenspraak gekozen de sponsorruimte nu beschikbaar te stellen aan De Klarendalse Molen.

Vanuit de sponsorcommissie VDZ Hogerop is de Arnhemse club vorig seizoen gestart met een concept waarbij de ruimte op het shirt van de selectie niet langer de namen van de hoofdsponsors toont, maar het logo van een ieder jaar opnieuw te bepalen goed doel. De Klarendalse Molen is hiermee de opvolger van Ome Joop’s Tour dat vorig seizoen de primeur had van dit sponsorconcept.

Goede doelen onmisbaar voor Arnhem

Roy Boesveld van Willemsen Makelaars en Ben Hartgers van Coop Alteveer gaven het bij de start van hun hoofdsponsorship al aan: “Veel goede doelen zijn onmisbaar voor een stad als Arnhem en kunnen een extra zetje in de rug zeker gebruiken. Wij stellen graag de ruimte op het shirt beschikbaar en dat heeft voordeel voor alle samenwerkende partijen. VDZ is een prachtige vereniging op weg naar het 100-jarig bestaan in 1926. Een echte vereniging waar iedereen meedoet en meetelt, van eerste elftal tot kleinste mini’s.”

Hugo Teelen, eigenaar van Rubberrol Technische Groothandel als nieuwe, derde hoofdsponsor sluit volledig aan bij deze doelstellingen en is blij met de keuze voor De Klarendalse Molen als goed doel voor seizoen 2024-2025: “Een echt Arnhems icoon,” noemt hij het.

Klarendalse Molen (Molen De Kroon)

Het stichtingsbestuur van Klarendalse Molen – De Kroon, bij monde van Frank Lassche en Martin Brouwer, is verheugd dat RKVV VDZ ervoor heeft gekozen om binnen haar sponsorbeleid het logo van de Klarendalse Molen op het shirt van het eerste elftal te plaatsen. “De molen is al 150 jaar het icoon van de Arnhemse wijk Klarendal en vele malen een verbindende factor geweest op momenten waarop de leefbaarheid van de wijk Klarendal werd bedreigd. Op die momenten gold en geldt nog steeds ook voor de Klarendallers: “Volharding DoetZegevieren”.

De molen is een historisch (Rijks)monument waar mensen graag komen.

De officiële uitreiking van het shirt voor komend seizoen vindt plaats bij de eerste of tweede thuiswedstrijd van het eerste elftal van VDZ.

Over de Klarendalse Molen

Frank Lassche: “De stichting heeft ten doel het bevorderen van het behoud en het in werking houden van de Klarendalse Molen. Om dit te kunnen bewerkstelligen zetten vrijwilligers zich in en zijn inkomsten noodzakelijk. Voor het werven van reguliere inkomsten verkoopt de molen meel enwordt de molen verhuurd aan derden. Wij zijn ook een opleidingsmolen en brengen aspirant molenaars, onder verantwoordelijkheid van het Molenaarsgilde, de fijne kneepjes van het vak bij. Daarnaast wordt door onze stichting groot belang gehecht aan de verbinding met de wijk Klarendal en Arnhem.”

Activiteiten

Deze verbinding wordt vormgegeven door zelf activiteiten te organiseren, in de breedste zin van het woord. De Molen neemt actief deel aan voor de wijk-, de stad maar ook landelijke georganiseerde evenementen. Kortom, bij de molen is er altijd genoeg te zien, te doen en te beleven voor alle leeftijden. Op vrijdag en zaterdag is de molen geopend, voor het kopen van meel of voor een gratis rondleiding (kinderen alleen onder begeleiding). Op de derde zaterdag van de maand wordt de alom bekende Klarendalse pannenkoek geserveerd.

In het jaar 2025 staat een grote restauratie van de molen gepland. In de aangelegen “Paardenstal” worden in het kader van verduurzamen isolerende maatregelen uitgevoerd en komt er een nieuwe keuken. Hier gaat het om grote sommen geld, die uit eigen middelen en met subsidie van o.a. de Provincie Gelderland en De Hollandsche Molen worden gefinancierd.

Reacties