Nieuw plan moet Bestuurskwartier rond Paleis van Justitie nieuw leven geven

ARNHEM – Het gebied rond het Paleis van Justitie moet de komende jaren ingrijpend veranderen. Het Arnhemse college heeft het stedenbouwkundig plan voor het zogeheten Bestuurskwartier vastgesteld, waarmee de weg wordt vrijgemaakt voor renovatie en uitbreiding van het gerechtsgebouw én een groener, levendiger stadsdeel met woningen en nieuwe looproutes.

Volgens het college is het gebied rond het Paleis van Justitie en het stadhuis nu te eenzijdig ingericht en voelt het buiten kantooruren leeg en onveilig aan. Met het nieuwe plan wil de gemeente daar verandering in brengen door wonen, openbare ruimte en betere verbindingen met de binnenstad en de Rijnkade toe te voegen.

Vernieuwing gerechtshof noodzakelijk

Het Paleis van Justitie, waar zowel de rechtbank Gelderland als het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zijn gevestigd, voldoet niet meer aan de huidige eisen. Vooral strengere veiligheidsregels en veranderde werkprocessen maken een ingrijpende renovatie en uitbreiding noodzakelijk.

Het Rijksvastgoedbedrijf en De Rechtspraak investeren daarom in een vernieuwd complex. De uitbreiding komt aan de zuidzijde van het gebouw. Tijdens de werkzaamheden blijft een deel van de bestaande kantoren aan de Walburgstraat in gebruik om de rechtspraak operationeel te houden.

Na afronding van de vernieuwing wil het Rijksvastgoedbedrijf deze locatie afstoten, waardoor ruimte ontstaat voor verdere herontwikkeling van het gebied.

Meer woningen en groen stadshof

Een belangrijk onderdeel van het plan is het toevoegen van woningen. Daarmee wil Arnhem zowel bijdragen aan de woningbouwopgave als meer levendigheid creëren in een gebied dat nu vooral uit kantoren bestaat.

Centraal in het plan staat een nieuw groen stadshof. Dit binnengebied moet zorgen voor een prettiger verblijfsklimaat en bijdragen aan klimaatadaptatie in de binnenstad. Nieuwe wandel- en fietsroutes moeten bovendien een betere verbinding vormen tussen de historische binnenstad en de Rijnkade.

De gemeente benadrukt dat het Bestuurskwartier moet veranderen van een versteend bestuursgebied naar een gemengd stadsdeel waar ook buiten werktijden activiteit is.

Veiligheid beperkt publieksfuncties op begane grond

Niet alle ambities uit eerdere plannen blijven overeind. Door aangescherpte veiligheidseisen rond het Paleis van Justitie zijn publiek toegankelijke functies op de begane grond in delen van het gebouw niet mogelijk. Ook de logistiek rond het vervoer van verdachten vraagt om specifieke ruimtelijke aanpassingen.

Dat betekent dat sommige eerdere ideeën voor meer openheid rond het gerechtsgebouw zijn aangepast.

Fietsenstalling blijft wens

De gemeente onderzoekt daarnaast opnieuw de mogelijkheid voor een openbare fietsenstalling bij het Paleis van Justitie. Een mogelijke locatie ligt bij het toekomstige stadshof, al valt de definitieve keuze pas binnen het bredere ontwikkelperspectief voor de binnenstad.

Nog geen financiële verplichtingen

Met het vaststellen van het stedenbouwkundig plan gaat de gemeente nog geen financiële verplichtingen aan. De kosten voor inrichting van de openbare ruimte en andere ambities worden pas in latere fases uitgewerkt en verdeeld tussen betrokken partijen.

Het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente sluiten eerst een intentieovereenkomst om de haalbaarheid van de herontwikkeling verder te onderzoeken.

Start volgende fase

Nu het plan is vastgesteld, kan het Rijksvastgoedbedrijf beginnen met het ontwerp van het vernieuwde Paleis van Justitie en het bijbehorende ruimtelijk-juridische traject. De herontwikkeling zal gefaseerd plaatsvinden en meerdere jaren duren.

Het college verwacht dat het project uiteindelijk moet zorgen voor een sterker verbonden en aantrekkelijker stuk binnenstad, waarin rechtspraak, wonen en openbare ruimte samenkomen.