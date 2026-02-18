Meezingtheater Vuile Huichelaar naar Posttheater: humor over liefde, relaties en geluk

ARNHEM – Zijn getrouwde mannen echt gelukkiger en alleenstaande vrouwen juist tevredener? Die prikkelende vraag vormt de rode draad in Alle 13 fout! (en meer), de nieuwste voorstelling van meezingtheater Vuile Huichelaar. Het duo staat op 25 en 26 maart in het Posttheater in Arnhem met een avond vol herkenbare verhalen, humor en meezingers.

De uitspraak dat “de gelukkigste mensen getrouwde mannen en alleenstaande vrouwen zijn” klinkt in de voorstelling als een grap, maar blijkt volgens diverse onderzoeken verrassend serieus bedoeld. Onder meer sociaalwetenschappelijk onderzoek uit Canada en gegevens uit internationale geluksonderzoeken laten zien dat alleenstaande vrouwen gemiddeld hogere tevredenheid rapporteren dan alleenstaande mannen, terwijl getrouwde mannen juist vaker hoger scoren op geluk.

Humor met herkenning

Voor Vuile Huichelaar vormt dat gegeven vooral een dankbare basis voor theater. In Alle 13 fout! (en meer) combineren Saskia van Zutphen en Paulette Willemse scherpe observaties over liefde, relaties en verwachtingen tussen mannen en vrouwen met muziek en cabaret.

De voorstelling draait om herkenning: situaties uit het dagelijks leven worden uitvergroot in liedjes en scènes die regelmatig leiden tot hard gelach en uitbundig meezingen in de zaal. Het publiek bestaat grotendeels uit vrouwen, al zijn mannen nadrukkelijk welkom — “op eigen risico”, zoals het duo zelf zegt.

Trouwe fans en volle zalen

Vuile Huichelaar bouwde in de afgelopen jaren een vaste schare bezoekers op en speelt regelmatig voor uitverkochte zalen. De combinatie van humor, zelfspot en herkenbare thema’s maakt het gezelschap tot een vaste waarde binnen het Nederlandse theatercircuit.

Wat ooit begon als meezingcabaret voor de bedrogen vrouw, geïnspireerd door persoonlijke ervaringen, groeide uit tot een avondvullend programma waarin grote thema’s luchtig worden gebracht.

Veertig jaar samen op het podium

Van Zutphen en Willemse staan dit jaar bovendien veertig jaar samen op de planken. Die ervaring klinkt door in een voorstelling waarin muzikaal vakmanschap en publiekscontact centraal staan.

Alle 13 fout! (en meer) is nog tot en met 30 april 2026 te zien in theaters door het hele land. De Arnhemse voorstellingen vinden plaats op dinsdag 25 en woensdag 26 maart in het Posttheater. Meer informatie en de volledige speellijst zijn te vinden via de website van Vuile Huichelaar.