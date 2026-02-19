Verkiezingsprogramma VVD – Geen nieuwe windmolens, wel kernenergie en innovatie

ARNHEM – Geen windmolens of windparken erbij, maar samen met provincie en bedrijfsleven werken aan een kleine nucleaire installatie, waterstof, megabatterijen en innovatie. Met die inzet schetst de VVD Arnhem in haar verkiezingsprogramma Voor een bruisend Arnhem een duidelijke koers voor de energietoekomst van de stad. De partij kiest nadrukkelijk voor technologische oplossingen en regionale samenwerking in plaats van extra windenergie binnen de gemeentegrenzen.

Opvallend is dat de VVD meerdere concrete grenzen en praktische voorstellen noemt. Zo wil de partij voorkomen dat wijken voor meer dan 65 procent uit sociale huur bestaan, om eenzijdige buurten tegen te gaan. Ook sluit de VVD de bouw van een nieuwe parkeergarage binnen de singels niet uit, een standpunt dat afwijkt van partijen die juist minder autoverkeer in de binnenstad willen.

Daarnaast zet de partij in op zichtbare verbeteringen in de openbare ruimte, zoals de inzet van buurtconciërges die sneller kapotte voorzieningen en rommel aanpakken. Overlast door jongeren moet steviger worden aangepakt, waarbij volgens de VVD ook ouders nadrukkelijker aangesproken mogen worden op verantwoordelijkheid.

Veiligheid en economie als basis

Volgens de VVD vormt een sterke economie de basis voor een leefbare stad. Arnhem moet aantrekkelijk blijven voor ondernemers en nieuwe bedrijven, met minder regels en snellere procedures. Veiligheid speelt daarin een centrale rol, met meer handhaving en betere verlichting op plekken waar inwoners zich onveilig voelen.

De partij wil daarnaast dat evenementen en festivals makkelijker georganiseerd kunnen worden. Minder vergunningendruk moet bijdragen aan een bruisende binnenstad en een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Wonen en mobiliteit

Op het gebied van woningbouw kiest de VVD voor flexibiliteit. Niet vooraf vastleggen hoeveel sociale woningen gebouwd moeten worden, maar bouwen naar behoefte. Tegelijk benadrukt de partij dat de auto onderdeel blijft van de stad en dat nieuwe woonwijken voldoende parkeerplaatsen moeten krijgen.

Energie zonder dogma’s

De energieparagraaf laat volgens de VVD zien dat duurzaamheid en innovatie samen kunnen gaan. Arnhem moet haar positie als energiestad versterken met waterstofontwikkeling, opslagtechnologie en onderzoek naar kleinschalige nucleaire energie. Windmolens binnen Arnhem passen volgens de partij niet bij die koers.

Met Voor een bruisend Arnhem positioneert de VVD zich richting de verkiezingen van 18 maart als partij van economische groei, technologische innovatie en praktische oplossingen voor de stad.